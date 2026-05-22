У Київській міській державній адміністрації планують підвищити вартість проїзду в комунальному транспорті столиці до 30 грн із 15 липня. Наразі разова поїздка в метро, автобусі, трамваї чи тролейбусі коштує 8 грн.

Водночас такі наміри викликали суспільний резонанс — частина киян не погоджується з суттєвим зростанням тарифу на базову міську послугу.

У відповідь на це на сайті Київської міської ради 18 травня була зареєстрована петиція проти підвищення тарифів на проїзд. Основна вимога — не підвищувати вартість проїзду до завершення воєнного стану.

Петиція проти підвищення тарифів на проїзд у Києві: скільки голосів набрала

Документ менш ніж за добу набрав необхідний мінімум для подальшого офіційного розгляду. Петицію підписали 10 606 людей.

Автор петиції проти підвищення тарифів на проїзд у Києві наголошує, що запропоноване зростання цін не можна розглядати як незначне коригування тарифу. На його думку, ідеться про різке зростання вартості послуги, яка є щоденно необхідною для значної частини містян.

Люди послуговуються громадським транспортом для поїздок на роботу, навчання, лікування чи отримання адміністративних послуг, і нові тарифи можуть призвести до суттєвого збільшення щомісячних витрат — в певних випадках на сотні або навіть тисячі гривень.

Окремо у зверненні підкреслюється, що в умовах воєнного стану таке рішення виглядає соціально чутливим. Значна частина киян має нестабільні доходи, багато родин підтримують військових, внутрішньо переміщених осіб або людей, які постраждали через війну.

Також зазначається, що за нинішнього рівня мінімальної зарплати витрати на транспорт після підвищення можуть стати вагомою частиною щомісячного бюджету.

У петиції пропонується розглянути альтернативні механізми фінансування громадського транспорту, які дозволили б уникнути різкого зростання вартості проїзду для пасажирів із урахуванням можливостей бюджету Києва.

Автор звернення вважає, що підвищення тарифів до завершення воєнного стану є передчасним, соціально несправедливим і недостатньо обґрунтованим.

Петиція проти підвищення тарифів на проїзд у Києві: що буде далі

Петиція проти підвищення тарифів у транспорті Києва наразі перебуває на розгляді, хоча в телеграм-каналі вже з’явилося пояснення від КМДА. Там розповіли, чому планують підвищувати вартість проїзду.

Ключова причина підвищення вартості проїзду в київському комунальному транспорті — це різке зростання витрат на його утримання та одночасне падіння обсягів перевезень. Про це прямо свідчать економічні показники, які враховують при формуванні тарифу.

За останні роки (у порівнянні з 2018 роком) відбулися суттєві зміни в ключових складових собівартості:

загальний індекс споживчих цін зріс більш ніж удвічі — до 212,5% (а з прогнозом на 2026 рік — понад 233%);

мінімальна заробітна плата підвищилась із 3 723 до 8 647 грн (зростання понад у 2,3 раза);

середня зарплата в Києві збільшилась із 13 548 до 49 381 грн (майже у 3,7 раза);

тариф на електроенергію для транспортних підприємств підскочив із 2,25 до 14,93 грн/кВт·год (приблизно у 6,6 раза);

вартість дизельного пального для Київпастрансу зросла з 24,26 до 89,42 грн/л (у 3,7 раза).

Паралельно з цим знизився пасажиропотік комунального транспорту — приблизно на 42% у порівнянні з 2018 роком. Тобто підприємства витрачають більше на кожного перевезеного пасажира, ніж раніше.

Вартість проїзду формується з урахуванням реальних витрат транспортних підприємств у 2025 році. Сюди входять витрати на електроенергію, пальне, ремонт рухомого складу, інфраструктуру та оплату праці працівників, яку намагаються привести до більш конкурентного рівня.

Розрахований тариф у 30 грн базується саме на фактичній структурі витрат. Зокрема, у столичному метрополітені витрати на оплату праці та електроенергію зросли на 61,7% і 66,9% відповідно.

У КП Київпастранс витрати на паливно-мастильні матеріали збільшилися на 74,8%, а на ремонт і технічне обслуговування рухомого складу та інфраструктури — на 63,3%.

