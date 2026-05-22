Для перегляду програми EFF на $8,1 млрд: оголошено дату прибуття місії МВФ до Києва
- Місія МВФ прибуде до Києва 27 травня для першого перегляду нової програми EFF на $8,1 млрд.
- Україна та МВФ обговорять зміни до бюджету, виплати військовим і виконання зобов’язань щодо оподаткування посилок до €150.
- У 2026 році заплановано ще три перегляди програми, які відкриють Україні доступ до нових траншів фінансування.
Місія Міжнародного валютного фонду прибуде до Києва 27 травня для проведення першого перегляду нової чотирирічної програми розширеного фінансування EFF обсягом $8,1 млрд.
У Києві очікують місію МВФ для перегляду EFF
Як повідомив міністр фінансів Сергій Марченко, під час роботи місії сторони обговорять виконання структурних маяків програми, зокрема законодавчі зміни щодо оподаткування імпортних посилок вартістю до €150.
Також у фокусі переговорів будуть можливі зміни до державного бюджету, включно зі збільшенням виплат військовослужбовцям.
Марченко зазначив, що українська сторона працюватиме над можливістю перегляду окремих зобов’язань залежно від ситуації.
Раніше Україна домовилася з МВФ про перенесення на рік вимоги щодо запровадження ПДВ для ФОПів-спрощенців, тоді як законопроєкт про оподаткування посилок наразі пройшов лише профільний комітет.
Нова програма EFF була затверджена наприкінці лютого 2026 року та замінила попередню програму підтримки через затягування війни.
Перший транш у розмірі $1,5 млрд Україна отримала на початку березня. Упродовж 2026 року передбачено ще три перегляди програми, після яких Україна може отримати додаткове фінансування.