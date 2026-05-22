Місія Міжнародного валютного фонду прибуде до Києва 27 травня для проведення першого перегляду нової чотирирічної програми розширеного фінансування EFF обсягом $8,1 млрд.

У Києві очікують місію МВФ для перегляду EFF

Як повідомив міністр фінансів Сергій Марченко, під час роботи місії сторони обговорять виконання структурних маяків програми, зокрема законодавчі зміни щодо оподаткування імпортних посилок вартістю до €150.

Також у фокусі переговорів будуть можливі зміни до державного бюджету, включно зі збільшенням виплат військовослужбовцям.

Марченко зазначив, що українська сторона працюватиме над можливістю перегляду окремих зобов’язань залежно від ситуації.

Раніше Україна домовилася з МВФ про перенесення на рік вимоги щодо запровадження ПДВ для ФОПів-спрощенців, тоді як законопроєкт про оподаткування посилок наразі пройшов лише профільний комітет.

Нова програма EFF була затверджена наприкінці лютого 2026 року та замінила попередню програму підтримки через затягування війни.

Перший транш у розмірі $1,5 млрд Україна отримала на початку березня. Упродовж 2026 року передбачено ще три перегляди програми, після яких Україна може отримати додаткове фінансування.

