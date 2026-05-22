Колишні власники Приватбанку Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов програли апеляцію в Апеляційному суді Англії та Уельсу. Рішення Високого суду від липня 2025 року залишили в силі. Згідно з ним, ексбанкіри мають виплатити на користь фінустанови понад $3 млрд.

Про це повідомляють Приватбанк та прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Суд у Лондоні відхилив апеляцію Коломойського та Боголюбова

Згідно із рішенням Апеляційного суду Англії та Уельсу, рішення про стягнення з Коломойського та Боголюбова відшкодування збитків, відсотків і судових витрат залишається чинним.

– Сьогоднішній день є знаковим у боротьбі Приватбанку за правосуддя в інтересах України та народу. Ми рішуче налаштовані повернути значні кошти, які були вкрадені, щоб використані їх на благо України, – заявив очільник наглядової ради держбанку Нільс Мелнгайліс.

Апеляційна інстанція підтвердила висновки Високого суду Англії та Уельсу щодо причетності ексакціонерів до масштабних шахрайських схем проти Приватбанку. Колишні власники зобов’язані повністю компенсувати завдані фінустанові збитки.

У Приватбанку уточнили, що суд на засіданнях не взяв до уваги аргументи представників Коломойського та Боголюбова, які намагалися довести, що привласнені гроші нібито повернули фінустанові через прибутки від їхніх наступних махінацій.

Отримавши перемогу в апеляції, Приватбанк планує розпочати процедуру примусового стягнення грошей. Для цього фінустанова використає судовий наказ про всесвітній арешт активів колишніх власників, який діє ще з 2017 року.

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко підтримала остаточну перемогу державного Приватбанку в Лондонському суді проти його колишніх власників. На її думку, рішення суду відкриває шлях до відшкодування збитків, завданих банку.

У листопаді 2025 року Високий суд Англії оголосив рішення від 30 липня 2025 року, яким Коломойського та Боголюбова зобов’язали виплатити Приватбанку понад $3 млрд відшкодування збитків, відсотків і судових витрат.

