Сьогодні, 8 листопада, Україна вшановує воїнів Десантно-штурмових військ. Бійці ДШВ – це ті, хто завжди першими беруть на себе найскладніші завдання на полі бою, діють рішуче й самовіддано.

Свято припадає на день архангела Михаїла, який вважається небесним покровителем військових. Сьогодні варто подякувати військовим Десантно-штурмових військ ЗСУ за їхню сміливіть, мужність та професіоналізм.

З нагоди свята Факти ICTV підготували привітання з Днем ДШВ України 2025.

День Десантно-штурмових військ ЗСУ – картинки

Привітання з Днем ДШВ України у віршах і прозі

***

Щиро вітаю з Днем десантно-штурмових військ ЗСУ! Бажаю міцного здоров’я, успіхів у службі, миру та Божого заступництва. Нехай на душі панує гармонія і спокій, а вдома на тебе завжди чекають рідні. Дякую за твою мужність, сміливість та відвагу! Зі святом!

***

Десантнику, наш славний ти герою,

Країна вся пишається тобою!

Бажаю, щоби йшла безпечно служба,

А з побратимами зв’язала міцна служба!

Не бійся нічого, я вірю в тебе,

Нехай тебе оберігає ангел з неба!

***

Вітаю з Днем Десантно-штурмових військ, мій мужній захисник! Ніколи не втрачай віри в себе та завжди пам’ятай, що я тобою пишаюся. Дякую за твою сміливість та велике серце. Зі святом!

***

Вітаємо з Днем десантника, герою,

Хай мирне небо буде над тобою!

Для тебе – вся наша гордість і повага!

Бажаю тобі успіхів, відваги,

Хай поруч будуть вірні побратими,

Десанту слава! Слава Україні!

***

З Днем Десантно-штурмових військ ЗСУ! Нехай архангел Михаїл оберігає в боях і дає небесний захист. Бажаю міцного здоров’я, підтримки від близьких, надійних побратимів поруч і гідного грошового забезпечення.

***

Десантнику, бажаю тобі міцного здоров’я,

Безхмарного неба у вишині.

Щоб удача з дружбою та любов’ю

З тобою на одній йшли висоті.

З Днем десантно-штурмових військ ЗСУ!

***

