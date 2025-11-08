День ДШВ України 2025: слова подяки тим, хто першими йдуть у бій
Сьогодні, 8 листопада, Україна вшановує воїнів Десантно-штурмових військ. Бійці ДШВ – це ті, хто завжди першими беруть на себе найскладніші завдання на полі бою, діють рішуче й самовіддано.
Свято припадає на день архангела Михаїла, який вважається небесним покровителем військових. Сьогодні варто подякувати військовим Десантно-штурмових військ ЗСУ за їхню сміливіть, мужність та професіоналізм.
З нагоди свята Факти ICTV підготували привітання з Днем ДШВ України 2025.
День Десантно-штурмових військ ЗСУ – картинки
Привітання з Днем ДШВ України у віршах і прозі
***
Щиро вітаю з Днем десантно-штурмових військ ЗСУ! Бажаю міцного здоров’я, успіхів у службі, миру та Божого заступництва. Нехай на душі панує гармонія і спокій, а вдома на тебе завжди чекають рідні. Дякую за твою мужність, сміливість та відвагу! Зі святом!
***
Десантнику, наш славний ти герою,
Країна вся пишається тобою!
Бажаю, щоби йшла безпечно служба,
А з побратимами зв’язала міцна служба!
Не бійся нічого, я вірю в тебе,
Нехай тебе оберігає ангел з неба!
***
Вітаю з Днем Десантно-штурмових військ, мій мужній захисник! Ніколи не втрачай віри в себе та завжди пам’ятай, що я тобою пишаюся. Дякую за твою сміливість та велике серце. Зі святом!
***
Вітаємо з Днем десантника, герою,
Хай мирне небо буде над тобою!
Для тебе – вся наша гордість і повага!
Бажаю тобі успіхів, відваги,
Хай поруч будуть вірні побратими,
Десанту слава! Слава Україні!
***
З Днем Десантно-штурмових військ ЗСУ! Нехай архангел Михаїл оберігає в боях і дає небесний захист. Бажаю міцного здоров’я, підтримки від близьких, надійних побратимів поруч і гідного грошового забезпечення.
***
Десантнику, бажаю тобі міцного здоров’я,
Безхмарного неба у вишині.
Щоб удача з дружбою та любов’ю
З тобою на одній йшли висоті.
З Днем десантно-штурмових військ ЗСУ!
***