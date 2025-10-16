Місячний календар на листопад 2025: коли діяти, а коли краще відпочити
У листопаді 2025 року фази Місяця, як і завжди, впливатимуть на наше самопочуття, емоції, рівень енергії та успіх у справах.
Астрологічний календар підкаже, коли краще починати важливі справи, планувати подорожі чи відпочинок та у які дні варто уникати поспішних рішень.
Факти ICTV підготували місячний календар на листопад 2025 року, щоб ви могли заздалегідь спланувати останній місяць осені.
Фази Місяця у листопаді 2025 року
- 1-4 листопада – Місяць, що росте.
- 5 листопада – повний Місяць.
- 6-19 листопада – спадний Місяць.
- 20 листопада – молодик.
- 21-30 листопада – Місяць, що росте.
Місячний календар на листопад 2025 – сприятливі дні
Цього місяця варто звернути увагу на такі дні – 1, 11, 26, 27 і 30 листопада.
1 листопада – енергетично сильний день, який у жодному разі не варто проводити пасивно. Можна працювати як фізично, так і розумово. Сприятливий період для спорту, подорожей та інших активних дій.
11 листопада – цього дня можна відвідувати публічні заходи, заводити нові знайомства, починати нові справи та ухвалювати важливі рішення.
26 листопада – день, коли загострюється інтуїція. Намагайтеся зупинити внутрішній діалог та прислухатися до своїх істинних бажань.
27 листопада – спритливий день для будь-яких медичних процедур. Уникайте конфліктів, лайки та думайте, перш ніж щось говорити.
30 листопада – день успішний для бізнесу, особливо сімейного. Також сприятливий період для примирення, якщо з кимось були у сварці.
Сприятливі дні для різних справ за місячним календарем на листопад 2025 року
- Для подорожей: 1, 4, 6, 11, 22, 28, 30.
- Для нових починань: 1, 4, 10, 22, 30.
- Для фінансових або юридичних справ: 4, 10, 10, 11, 16, 22.
- Для творчості та спорту: 1, 4, 7, 11, 15, 19, 22, 26, 30.
- Для взаємин (ділових і романтичних): 4, 6, 7, 11, 15, 26, 27, 30.
- Для походу до лікаря: 4, 10, 19, 22, 28, 30.
Несприятливі дні у листопаді 2025 року
У листопаді несприятливими за місячним календарем будуть 2, 5, 13, 14, 20, 23, 25 числа.
У ці дні рекомендується уникати конфліктів, ризикованих угод та нових починань. Не варто перевантажувати організм, натомість краще присвятити час завершенню розпочатих справ, відпочинку та відновленню сил.