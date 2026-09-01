Першого вересня в Україні традиційно відзначають День знань – свято початку нового навчального року.

Це час, коли школярі й студенти повертаються до занять, а вчителі та викладачі зустрічають своїх учнів після літніх канікул. У цей день заведено ділитися щирими словами підтримки та надсилати теплі побажання.

Факти ICTV зібрали добірку привітань з Днем знань 2026 у віршах і картинках, щоб ви могли привітати рідних, друзів і колег зі святом.

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День знань 2026 – привітання в листівках

Надішліть ці зображення тим, хто сьогодні святкує початок навчального року.

День знань 2025 - привітання

Привітання з Днем знань 2026 в картинках

День знань 2025 - привітання

Листівки до Дня знань 2026

День знань 2025 - привітання

З Днем знань 2026 – листівки

День знань 2025 - привітання

Картинки з привітанням з 1 Вересня 2026

День знань 2025 - привітання

З 1 Вересня – найкращі привітання

День знань 2026 – привітання у віршах

Вітаю щиро вас з Днем знань!
Бажаю здійснення бажань.
Все розуміти із пів слова,
І легко вчити інші мови.

Нехай жага до знань не згасне.
Хай будуть гаджети сучасні.
Ведуть нехай до перемоги
Розумні й мудрі педагоги!

***

З Днем знань вітаю вас сердечно!
Знання – це світло, пам`ятайте.
Хай воно сяє нескінченно!
Завзято все нове вивчайте!

Старт ми навчальному процесу
Даємо разом, тож до справи!
Знання – це і є двигун прогресу.
Досягнень, миру всім та слави!

***

Вітаю вас щиро сьогодні з Днем знань,
Натхнення бажаю та здійснень бажань,
Хай будуть легкими життєві дороги,
В навчанні чекають одні перемоги.
Цікавих моментів, вражень щасливих,
Удачі на уроках та більше позитиву!

***

Ось і літо промайнуло,
Школа кличе знову нас.
Щоб навчатися новому
Й пізнавати все навколо.

Хтось іде у перший клас,
Хтось – у випускний.
Хай всім в навчанні таланить,
Хай буде цінна кожна мить!

***

Золотавий вересень за парти кличе,
Повен він надій і сподівань,
Успіхів усім я у навчанні зичу,
Щиро вас вітаю із Днем знань!

Двері відкриває школа вам ласкаво —
Храм науки та ваш рідний дім,
Подорожей вам в країну знань цікавих
І оцінок гарних вам усім!

Українські діти продовжують навчатися попри війну та повітряні тривоги. Хай цей навчальний рік стане переможним в усіх сенсах.

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