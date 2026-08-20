Анна Мельник, редакторка стрічки
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Церковний календар на вересень 2026: коли Різдво Пресвятої Богородиці та Воздвиження
Вересень відкриває новий церковний рік і дарує вірянам низку важливих релігійних дат.
У вересні 2026 року православна церква відзначає два важливих свята — Різдво Пресвятої Богородиці та Воздвиження Хреста Господнього, а також дні вшанування багатьох святих.
Повний перелік православних свят на вересень 2026 року по днях — у матеріалі Фактів ICTV. Дати вказані за новим стилем.
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Церковні свята у вересні 2026 року
- 1 вересня — початок церковного новоліття (новоліття); день пам’яті преподобного Симеона Стовпника та його матері Марфи.
- 2 вересня — мученика Маманта та преподобного Івана Постника, патріарха Царгородського.
- 3 вересня — священномученика Анфима, єпископа Нікомидійського, а також преподобного Теоктиста.
- 4 вересня — священномученика Вавили, єпископа Антіохійського, і святого пророка Мойсея Боговидця.
- 5 вересня — день пам’яті святого пророка Захарії, батька святого Івана Хрестителя.
- 6 вересня — спомин чуда архистратига Михаїла в Хонех (Колосах); ушанування мученика Євдоксія та його побратимів.
- 7 вересня — святого мученика Созонта.
- 8 вересня — Різдво Пресвятої Богородиці (Друга Пречиста). Одне з найбільших християнських свят, присвячене народженню Діви Марії — матері Ісуса Христа.
- 9 вересня — святих праведних богоотців Йоакима й Анни (батьків Богородиці), а також мученика Северіяна.
- 10 вересня — святих мучениць-сестер Минодори, Митродори й Німфодори.
- 11 вересня — преподобної Теодори Олександрійської.
- 12 вересня — день пам’яті святого священномученика Автонома.
- 13 вересня — святого священномученика Корнилія, сотника.
- 14 вересня — Воздвиження Чесного і Животворящого Хреста Господнього. Цього дня віряни згадують віднайдення та урочисте підняття Хреста, на якому був розіп’ятий Спаситель.
- 15 вересня — святого великомученика Микити.
- 16 вересня — великомучениці Євфимії Всехвальної.
- 17 вересня — святої мучениці Софії та її дочок: Віри, Надії й Любові. Вшанування пам’яті юних сестер та їхньої матері, які прийняли мученицьку смерть за християнську віру.
- 18 вересня — преподобного Євменія, єпископа Гортинського.
- 19 вересня — святих мучеників Трохима, Саватія та Доримедонта.
- 20 вересня — великомученика Євстратія, а також святих мучеників Михаїла і Теодора.
- 21 вересня — святого апостола Кондрата.
- 22 вересня — священномученика Фоки та святого пророка Йони.
- 23 вересня — зачаття чесного і славного пророка, Предтечі й Хрестителя Господнього Івана.
- 24 вересня — святої первомучениці та рівноапостольної Текли.
- 25 вересня — преподобної Євфросинії.
- 26 вересня — святого апостола і євангеліста Івана Богослова.
- 27 вересня — святих мучеників Калістрата і його дружини, а також преподобного Ніла Гротаферратського.
- 28 вересня — святого сповідника Харитона та благовірного князя В’ячеслава.
- 29 вересня — преподобного Киріака Самітника.
- 30 вересня — святого священномученика Григорія, єпископа Великої Вірменії.
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