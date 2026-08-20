Вересень відкриває новий церковний рік і дарує вірянам низку важливих релігійних дат.

У вересні 2026 року православна церква відзначає два важливих свята — Різдво Пресвятої Богородиці та Воздвиження Хреста Господнього, а також дні вшанування багатьох святих.

Повний перелік православних свят на вересень 2026 року по днях — у матеріалі Фактів ICTV. Дати вказані за новим стилем.

Зараз дивляться

Церковні свята у вересні 2026 року

1 вересня — початок церковного новоліття (новоліття); день пам’яті преподобного Симеона Стовпника та його матері Марфи.

2 вересня — мученика Маманта та преподобного Івана Постника, патріарха Царгородського.

3 вересня — священномученика Анфима, єпископа Нікомидійського, а також преподобного Теоктиста.

4 вересня — священномученика Вавили, єпископа Антіохійського, і святого пророка Мойсея Боговидця.

5 вересня — день пам’яті святого пророка Захарії, батька святого Івана Хрестителя.

6 вересня — спомин чуда архистратига Михаїла в Хонех (Колосах); ушанування мученика Євдоксія та його побратимів.

7 вересня — святого мученика Созонта.

8 вересня — Різдво Пресвятої Богородиці (Друга Пречиста). Одне з найбільших християнських свят, присвячене народженню Діви Марії — матері Ісуса Христа.

9 вересня — святих праведних богоотців Йоакима й Анни (батьків Богородиці), а також мученика Северіяна.

10 вересня — святих мучениць-сестер Минодори, Митродори й Німфодори.

11 вересня — преподобної Теодори Олександрійської.

12 вересня — день пам’яті святого священномученика Автонома.

13 вересня — святого священномученика Корнилія, сотника.

14 вересня — Воздвиження Чесного і Животворящого Хреста Господнього. Цього дня віряни згадують віднайдення та урочисте підняття Хреста, на якому був розіп’ятий Спаситель.

Цього дня віряни згадують віднайдення та урочисте підняття Хреста, на якому був розіп’ятий Спаситель. 15 вересня — святого великомученика Микити.

16 вересня — великомучениці Євфимії Всехвальної.

17 вересня — святої мучениці Софії та її дочок: Віри, Надії й Любові. Вшанування пам’яті юних сестер та їхньої матері, які прийняли мученицьку смерть за християнську віру.

Вшанування пам’яті юних сестер та їхньої матері, які прийняли мученицьку смерть за християнську віру. 18 вересня — преподобного Євменія, єпископа Гортинського.

19 вересня — святих мучеників Трохима, Саватія та Доримедонта.

20 вересня — великомученика Євстратія, а також святих мучеників Михаїла і Теодора.

21 вересня — святого апостола Кондрата.

22 вересня — священномученика Фоки та святого пророка Йони.

23 вересня — зачаття чесного і славного пророка, Предтечі й Хрестителя Господнього Івана.

24 вересня — святої первомучениці та рівноапостольної Текли.

25 вересня — преподобної Євфросинії.

26 вересня — святого апостола і євангеліста Івана Богослова.

27 вересня — святих мучеників Калістрата і його дружини, а також преподобного Ніла Гротаферратського.

28 вересня — святого сповідника Харитона та благовірного князя В’ячеслава.

29 вересня — преподобного Киріака Самітника.

30 вересня — святого священномученика Григорія, єпископа Великої Вірменії.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.