Комітет з питань транспорту і туризму Європарламенту вирішив відкласти скасування переходу на літній та зимовий час в країнах ЄС до березня 2021 року.

Євродепутати дійшли висновку, що спочатку треба вирішити, за яким часом жити – літнім чи зимовим, повідомляє Politico.

Тобто останнє переведення годинників у ЄС має відбутися у березні 2021 року, а не у 2019 році, як планувалося раніше.

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Нагадаємо, раніше Євросоюз планував з 2019 року скасувати перехід на літній і зимовий час після опитування, у ході якого більше 80% респондентів підтримали скасування переведення годинників.

В Україні також пропонували скасувати перехід на літній час через стрес і негативний вплив на стан людини.

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