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Ту-154М з Качиньським знищив вибух – висновки підкомісії

Підкомісія з повторного розслідування катастрофи Ту-154М, на якому розбився президент Польщі Лех Качиньський, озвучила свої висновки.

Ту-154М з Качиньським знищив вибух – висновки підкомісії

Причиною авіакатастрофи Ту-154М, на якому розбився президент Польщі Лех Качиньський, стали вибухи.

Про це заявив глава підкомісії з повторного розслідування катастрофи Антоній Мацеревич, підкресливши, що британська лабораторія Forensic Explosives Laboratory підтвердила висновки Польщі про те, що на борту літака знаходився тротил.

– Не пілоти, не якісь дії осіб, які перебували на борту, привели до тієї трагедії, а вибух.

Читайте: На борту літака Качинського знайшли тротил – Велика Британія

За словами заступника голови підкомісії професора Казімєжа Новачика, вибухові матеріали були виявлені на краю лівого крила Ту-154М.

Нагадаємо, рівно 9 років тому, 10 квітня, під Смоленськом розбився Ту-154 з президентом Польщі Лехом Качиньським.

Джерело: Польське радіо

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