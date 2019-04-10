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Ту-154М с Качиньским уничтожил взрыв – выводы подкомиссии

Подкомиссия по повторному расследованию катастрофы Ту-154М, на котором разбился президент Польши Лех Качиньский, озвучила свои выводы.

Ту-154М с Качиньским уничтожил взрыв – выводы подкомиссии

Причиной авиакатастрофы Ту-154М, на котором разбился президент Польши Лех Качиньский, стали взрывы.

Об этом заявил глава подкомиссии по повторному расследованию катастрофы Антоний Мацеревич, подчеркнув, что британская лаборатория Forensic Explosives Laboratory подтвердила выводы Польши о том, что на борту самолета находился тротил.

– Не пилоты, не какие-то действия лиц, находившихся на борту, привели к той трагедии, а взрыв.

Читайте: На борту самолета Качиньского нашли тротил – Великобритания

По словам замглавы подкомиссии профессора Казимежа Новачика,  взрывчатые материалы были обнаружены на оконечности левого крыла Ту-154М.

Напомним, ровно 9 лет назад, 10 апреля, под Смоленском разбился Ту-154 с президентом Польши Лехом Качиньским.

Источник: Польское радио

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