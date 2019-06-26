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У РФ батьки подарували випускникам торт з “надгробками”

У Красноярську батьки і вчителі зробили неординарний подарунок випускникам.

У РФ батьки подарували випускникам торт з “надгробками”

Батьки і вчителі красноярських випускників подарували їм торт з надгробками. Кожен шматочок унікальний тим, що на ньому є фотографія випускника над надгробком.

Торт був розділений на два кольори: блакитний для хлопчиків, рожевий для дівчаток.

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Не всім випускникам припав до смаку такий дивний подарунок, деякі з них не стали його їсти і вийшли з класу.

– Діти називають це могилами з надгробком. Це жахливо! Це школа! У дітей повинна бути радість у зв’язку з отриманням атестатів! А їх з могилами асоціюють! Тут у будь-якої нормальної людини волосся дибки встануть. Етика і мораль взагалі відсутні, – обурюється мама одного з красноярських випускників.

До речі, у США випускниця Меган Флехерті вирішила шокувати громадськість – вона прибула на випускний бал у катафалку і труні.

Джерело: NGS24.ru.

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