Після третього за місяць інциденту з тремтінням канцлер Німеччини Ангела Меркель провела церемонію сидячи.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель приймала в Берліні нового прем’єра Данії Метте Фредеріксен.

Під час прийняття іноземних лідерів з військовими почестями Меркель і її гість традиційно слухають національні гімни стоячи, проте цього разу канцлер провела церемонію сидячи.

Зустріч проходила на тлі стурбованості через стан здоров’я канцлера після кількох інцидентів з її неконтрольованим тремтінням.

Меркель заявила журналістам, що стежить за своїм здоров’ям і відповідально до неї ставиться.

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Напади тремтіння траплялися у канцлера, коли їй доводилося довго стояти, тому протокол змінили спеціально за бажанням Меркель.