После третьего за месяц инцидента с дрожью канцлер Германии Ангела Меркель провела церемонию сидя.
Канцлер Германии Ангела Меркель принимала в Берлине нового премьера Дании Метте Фредериксен.
Во время принятия иностранных лидеров с воинскими почестями Меркель и ее гость традиционно слушают национальные гимны стоя, однако на этот раз канцлер провела церемонию сидя.
Встреча проходила на фоне обеспокоенности из-за состояния здоровья канцлера после нескольких инцидентов с ее неконтролируемой дрожью.
Меркель заявила журналистам, что следит за своим здоровьем и ответственно к нему относится.
Читайте: Приступы Меркель: что со здоровьем канцлера и при чем здесь РФ
Приступы дрожи случались у канцлера, когда ей приходилось долго стоять, поэтому протокол изменили специально по желанию Меркель.
В первый раз журналисты заметили это во время встречи Меркель с Владимиром Зеленским. Тогда канцлер рассказала, что ее состояние было вызвано обезвоживанием.
Второй случай произошел на встрече с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.
В третий раз Меркель стало плохо во время официальной встречи в Берлине.