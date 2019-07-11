После третьего за месяц инцидента с дрожью канцлер Германии Ангела Меркель провела церемонию сидя.

Канцлер Германии Ангела Меркель принимала в Берлине нового премьера Дании Метте Фредериксен.

Во время принятия иностранных лидеров с воинскими почестями Меркель и ее гость традиционно слушают национальные гимны стоя, однако на этот раз канцлер провела церемонию сидя.

Встреча проходила на фоне обеспокоенности из-за состояния здоровья канцлера после нескольких инцидентов с ее неконтролируемой дрожью.

Меркель заявила журналистам, что следит за своим здоровьем и ответственно к нему относится.

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Приступы дрожи случались у канцлера, когда ей приходилось долго стоять, поэтому протокол изменили специально по желанию Меркель.

В первый раз журналисты заметили это во время встречи Меркель с Владимиром Зеленским. Тогда канцлер рассказала, что ее состояние было вызвано обезвоживанием.

Второй случай произошел на встрече с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.

В третий раз Меркель стало плохо во время официальной встречи в Берлине.