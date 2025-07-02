Наче американські гірки: Кейт Міддлтон розповіла про труднощі відновлення після раку

Принцеса Уельська Кетрін (Кейт Міддлтон) відверто розповіла про складнощі відновлення після хіміотерапії, під час свого візиту до лікарні в Ессексі.

Про це повідомляє BBC.

Принцеса Кетрін про відновлення після хіміотерапії: складнощі та поради пацієнтам

Під час зустрічі з пацієнтами вона зізналася, що після лікування важко повернутися до звичного життя.

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– Під час лікування ти ніби надягаєш хоробре обличчя, а після його завершення думаєш, що все, можна повертатися до нормального життя. Але насправді цей етап дуже складний – ти більше не під наглядом лікарів, але й не можеш функціонувати вдома так, як раніше, – сказала Кетрін.

Вона наголосила, що відновлення після раку – це тривалий і непростий шлях, який змінює не лише пацієнта, а й усю сім’ю.

– Це справжні американські гірки – важкі моменти є обов’язковою частиною, і до цього потрібно бути готовими, – додала принцеса.

Пацієнти, з якими вона спілкувалася, погодились, що після завершення активного лікування реальність змінюється, а сам період адаптації може бути надзвичайно дезорієнтуючим.

Це був перший публічний вихід принцеси після того, як вона скасувала свою участь у заході на іподромі в Аскоті через необхідність правильно збалансувати повернення до роботи.

Принцеса перебувала у лікарні Колчестера, де відвідала сад добробуту – простір, створений для підтримки відновлення пацієнтів за допомогою природи. Вона розповіла, що природа стала для неї святилищем і допомогла у відновленні після хвороби.

Під час візиту Кетрін допомогла висадити троянди сорту Троянда Кетрін, які були створені для збору коштів на користь Королівського онкологічного фонду Марсдена, де принцеса проходила лікування.

За словами представників королівської родини, щирі слова принцеси стануть важливою підтримкою для інших людей, які після лікування стикаються зі схожими викликами.

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