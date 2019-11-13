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Бундестаг схвалив зміни до директиви ЄС щодо Північного потоку-2

Німецький Бундестаг більшістю голосів ухвалив зміни до газової директиви ЄС, які стосуються газопроводу Північний потік-2.

Північний потік 2

За імплементацію директиви ЄС, яка регулює діяльність російського газопроводу Північний потік-2, проголосували Християнсько-демократичний союз, Християнсько-соціальний союз та Соціал-демократична партія.

Внесені зміни стосуються лише 12-мильної ділянки газогону, яка знаходиться у територіальних водах Німеччини.

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– Уряд України вітає імплементацію Бундестагом газової директиви ЄС 1:1. Ми очікуємо, що незалежний енергетичний регулятор Німеччини також діятиме у строгій відповідності до директиви. Цю позицію також підтримала Єврокомісія, – так прем’єр-міністр Олексій Гончарук прокоментував рішення німецького парламенту.

Твіт Гончарука

Нагадаємо, 30 жовтня Данія дозволила будівництво газопроводу Північний потік-2 через свої води.

Джерело: Українська правда

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