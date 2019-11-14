У Гонконзі учасники акцій протесту блокують міський транспорт і влаштовують сутички з правоохоронцями.

У Гонконзі через намір влади внести зміни в закон про ектрадицію акції протесту тривають вже близько п’яти місяців.

Учасники акцій протесту почали стріляти у поліцейських з луків і кидати горщиками з квітами. У відповідь вони застосували проти мітингувальників сльозогінний газ.

Інтенсивні протести та сутички з поліцією тривають вже четвертий день поспіль. Демонстранти намагаються блокувати міський транспорт в будні.

ЗМІ повідомляють, що серед протестувальників стали з’являтися люди, озброєні луками, списами й арбалетами.

On fire: Here’s how clashes between protesters and police escalated on Tuesday night at the Chinese University of Hong Kong.

More @business: https://t.co/aUC1AzPF0Q #HongKongProtests #香港 #CUHK pic.twitter.com/FzTg3Ev3gr — Bloomberg TicToc (@tictoc) November 13, 2019

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14 листопада закрили дитячі садочки та школи. Університети скасували заняття до вихідних або оголосили онлайн-курси.

Протестувальники заблокували понад 20 вулиць і доріг, а в метро не працюють 15 станцій. У ніч із 13 на 14 листопада до лікарні потрапили 19 поранених, за день 13 листопада – 67 осіб.

“5 demands, not 1 less.” Protesters return to Hong Kong’s Central business district for the 4th straight day of lunchtime demonstrations #HongKongProtests #香港 pic.twitter.com/7hFZL6WBNV — Bloomberg TicToc (@tictoc) November 14, 2019

Поліція Гонконгу використовувала проти демонстрантів бойову зброю, двоє з учасників акцій протесту отримали поранення.

Раніше, під час протестів у Гонконзі мирна акція переросла в різанину.

Фото: Rillia Karia