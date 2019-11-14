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Протести в Гонконзі: мітингувальники стріляють з луків і арбалетів

У Гонконзі учасники акцій протесту блокують міський транспорт і влаштовують сутички з правоохоронцями.

Протести в Гонконзі: мітингувальники стріляють з луків і арбалетів

У Гонконзі через намір влади внести зміни в закон про ектрадицію акції протесту тривають вже близько п’яти місяців.

Учасники акцій протесту почали стріляти у поліцейських з луків і кидати горщиками з квітами. У відповідь вони застосували проти мітингувальників сльозогінний газ.

Інтенсивні протести та сутички з поліцією тривають вже четвертий день поспіль. Демонстранти намагаються блокувати міський транспорт в будні.

ЗМІ повідомляють, що серед протестувальників стали з’являтися люди, озброєні луками, списами й арбалетами.

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14 листопада закрили дитячі садочки та школи. Університети скасували заняття до вихідних або оголосили онлайн-курси.

Протестувальники заблокували понад 20 вулиць і доріг, а в метро не працюють 15 станцій.  У ніч із 13 на 14 листопада до лікарні потрапили 19 поранених, за день 13 листопада – 67 осіб.

Поліція Гонконгу використовувала проти демонстрантів бойову зброю, двоє з учасників акцій протесту отримали поранення.

Раніше, під час протестів у Гонконзі мирна акція переросла в різанину.

Фото: Rillia Karia

Джерело: Bloomberg

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