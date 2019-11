У Гонконзі через намір влади внести зміни в закон про ектрадицію акції протесту тривають вже близько п’яти місяців.

Учасники акцій протесту почали стріляти у поліцейських з луків і кидати горщиками з квітами. У відповідь вони застосували проти мітингувальників сльозогінний газ.

Інтенсивні протести та сутички з поліцією тривають вже четвертий день поспіль. Демонстранти намагаються блокувати міський транспорт в будні.

ЗМІ повідомляють, що серед протестувальників стали з’являтися люди, озброєні луками, списами й арбалетами.

On fire: Here’s how clashes between protesters and police escalated on Tuesday night at the Chinese University of Hong Kong.

More @business: https://t.co/aUC1AzPF0Q #HongKongProtests #香港 #CUHK pic.twitter.com/FzTg3Ev3gr

— Bloomberg TicToc (@tictoc) November 13, 2019