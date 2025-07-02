Ізраїль погодився на 60-денне припинення вогню в Газі – Трамп
Ізраїль підтвердив згоду на припинення бойових дій у Секторі Гази терміном на 60 днів.
За цей час з’являється реальна можливість припинити збройний конфлікт на Близькому Сході.
Ізраїль згоден на тимчасове припинення бойових дій у Секторі Гази
Про це заявив президент США Дональд Трамп у своїй публікації на сторінці в соцмережі Truth Social.
Трамп повідомив, що 1 липня представники США провели тривалу та продуктивну зустріч з ізраїльською делегацією щодо ситуації в Газі.
– Ізраїль погодився на необхідні умови для укладення 60-денного припинення вогню, протягом якого ми будемо працювати з усіма сторонами, щоб покласти край війні, – зазначив президент.
Він висловив надію, що Катар і Єгипет, які докладають зусиль для мирного врегулювання, передадуть фінальну мирну пропозицію представникам палестинського угруповання.
– Я сподіваюся, заради блага Близького Сходу, що ХАМАС прийме цю угоду, тому що кращою вона не стане – буде тільки гірше. Дякую за увагу до цього питання! – підсумував Трамп.
Війна між Ізраїлем і ХАМАС
Активні бойові дії в Газі розпочалися у жовтні 2023 року, коли ХАМАС атакував Ізраїль, спричинивши сотні жертв і захоплення заручників.
У січні 2025 року було досягнуто перемир’я та почалися переговори щодо обміну полоненими. Але у березні ХАМАС затягнув виконання домовленостей, через що Ізраїль відновив масштабні військові операції.
У травні армія Ізраїлю розпочала операцію Колісниця Гідеона з метою повного контролю над Газою.
Нещодавно Трамп і прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу погодили план стабілізації ситуації в регіоні, який передбачає припинення бойових дій упродовж найближчих двох тижнів.