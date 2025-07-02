Ізраїль погодився на 60-денне припинення вогню в Газі – Трамп

Ізраїль підтвердив згоду на припинення бойових дій у Секторі Гази терміном на 60 днів.

За цей час з’являється реальна можливість припинити збройний конфлікт на Близькому Сході.

Ізраїль згоден на тимчасове припинення бойових дій у Секторі Гази

Про це заявив президент США Дональд Трамп у своїй публікації на сторінці в соцмережі Truth Social.

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Трамп повідомив, що 1 липня представники США провели тривалу та продуктивну зустріч з ізраїльською делегацією щодо ситуації в Газі.

– Ізраїль погодився на необхідні умови для укладення 60-денного припинення вогню, протягом якого ми будемо працювати з усіма сторонами, щоб покласти край війні, – зазначив президент.

Він висловив надію, що Катар і Єгипет, які докладають зусиль для мирного врегулювання, передадуть фінальну мирну пропозицію представникам палестинського угруповання.

– Я сподіваюся, заради блага Близького Сходу, що ХАМАС прийме цю угоду, тому що кращою вона не стане – буде тільки гірше. Дякую за увагу до цього питання! – підсумував Трамп.

Війна між Ізраїлем і ХАМАС

Активні бойові дії в Газі розпочалися у жовтні 2023 року, коли ХАМАС атакував Ізраїль, спричинивши сотні жертв і захоплення заручників.

У січні 2025 року було досягнуто перемир’я та почалися переговори щодо обміну полоненими. Але у березні ХАМАС затягнув виконання домовленостей, через що Ізраїль відновив масштабні військові операції.

У травні армія Ізраїлю розпочала операцію Колісниця Гідеона з метою повного контролю над Газою.

Нещодавно Трамп і прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу погодили план стабілізації ситуації в регіоні, який передбачає припинення бойових дій упродовж найближчих двох тижнів.

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