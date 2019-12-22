Росія поки не може продовжувати будівництво Північного потоку-2 – S&P Global

У Росії виникла проблема з прокладанням труб газопроводу Північний потік-2 через нові санкції США.

Американська корпорація S&P Global вважає, що найближчим часом Росія не зможе продовжити будівництво газопроводу Північний потік-2.

В РФ виникла проблема з прокладанням труб через те, що швейцарська компанія Allseas відмовилася від будівництва після запровадження нових санкцій США.

Продовжити будівництво міг би корабель Фортуна, проте у нього немає системи динамічного позиціювання, наявність якої передбачена дозволом Данії на будівництво.

Читайте: Підрядник Газпрому зупинив будівництво Північного потоку-2

Єдиний корабель РФ, який міг би продовжити будівництво Північного потоку-2 – Академік Черський.

Проте зараз він знаходиться на далекому Сході Росії, а до вод Данії ему доведеться добиратися приблизно два місяці.

До слова, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Росія підготує відповідь на американські санкції проти Північного потоку-2.

Джерело: S&P Global