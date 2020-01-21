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Трамп вважає, що добре справляється з роботою на посаді президента

Президент США Дональд Трамп заявив, що за перші три роки його перебування при владі ситуація в країні значно покращилася.

– Це було рівно три роки тому, 20 січня 2017 року: я був приведений до присяги, – написав Трамп.

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Він підкреслив, що за останні три роки рівень безробіття серед афроамериканців досяг найнижчої позначки за всю історію країни, а також відзначив зниження рівня безробіття й успіхи у боротьбі проти бідності в США.

Раніше Дональд Трамп назвав США кращими у Всесвіті перед поїздкою на форум у Давосі.

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