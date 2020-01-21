Трамп вважає, що добре справляється з роботою на посаді президента

Президент США Дональд Трамп заявив, що за перші три роки його перебування при владі ситуація в країні значно покращилася.

– Це було рівно три роки тому, 20 січня 2017 року: я був приведений до присяги, – написав Трамп.

It was exactly three years ago today, January 20, 2017, that I was sworn into office. So appropriate that today is also MLK jr DAY. African-American Unemployment is the LOWEST in the history of our Country, by far. Also, best Poverty, Youth, and Employment numbers, ever. Great! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 20, 2020

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Він підкреслив, що за останні три роки рівень безробіття серед афроамериканців досяг найнижчої позначки за всю історію країни, а також відзначив зниження рівня безробіття й успіхи у боротьбі проти бідності в США.

Раніше Дональд Трамп назвав США кращими у Всесвіті перед поїздкою на форум у Давосі.