Статті імпічменту мають бути зняті з розгляду – Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що статті, за якими почався процес імпічменту, потрібно зняти з розгляду і завершити судовий розгляд справи.

Він вважає, що висунуті йому звинувачення є образою Конституції і демократичних інститутів США.

За словами Трампа, процес імпічменту – виключно політичний крок демократів, які знецінюють процедуру і нехтують відповідальністю.

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– У рамках процесу, результатом якого стали зазначені статті, були порушені всі прецеденти і всі принципи справедливості, яких дотримувалися в рамках розслідувань щодо імпічменту протягом 150 років, – йдеться у меморандумі президента Сполучених Штатів.

Глава США додав, що у Палаті представників демократи лише довели те, що він не зробив нічого поганого.

До слова, 16 січня у Сенаті США зачитали дві статті, за якими Трампу загрожує імпічмент. Офіційний старт слухань у справі призначений на 21 січня.