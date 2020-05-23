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Факти / Світ / Росія

Від Трампа вимагають пояснень, чому він відправив апарати ШВЛ в Росію

Палата представників Конгресу США вимагає у президента Дональда Трампа дати пояснення, чому партію апаратів штучної вентиляції легенів відправили до Росії.

Лист до Білого дому написала Демократична партія США.

– Ми глибоко стурбовані недавніми повідомленнями про те, що ви надаєте Росії вкрай важливі, необхідні для порятунку життів людей апарати ШВЛ, в той час як вони терміново необхідні в Сполучених Штатах для боротьби з коронавірусом і порятунку життя американців, – наголошується в листі.

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Кошти американських платників податків, на які були куплені і доставлені за кордон апарати ШВЛ, не можуть використовуватися для отримання політичної вигоди.

Як писали Факти ICTV,  штати Нью-Йорк і Нью-Джерсі, куди були поставлені російські апарати штучної вентиляції легенів Авента-М, повертають їх в Агентство з надзвичайних ситуацій США (FEMA).

Джерело: The Hill

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