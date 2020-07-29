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Apple, Google та Microsoft: топ-10 найдорожчих брендів світу за версією Forbes

Найдорожчим брендом 2020 року стала компанія Apple. Друге місце посів Google, а на третьому місці рейтингу – Microsoft.

Перша п’ятірка залишилась незмінною з минулого року. Однак є відчутні зміни у ціні Facebook — вартість соцмережі зменшилась на 21%.

  • Apple — $241,2 млрд (+17%);
  • Google — $207,5 млрд (+24%);
  • Microsoft — $162,9 млрд (+30%);
  • Amazon — $135,4 млрд (+40%);
  • Facebook — $70,3 млрд (-21%);
  • Coca-Cola — $64,4 млрд (+9%);
  • Disney — $61,3 млрд (+18%);
  • Samsung — $50,4 млрд (-5%);
  • Louis Vuitton — $47,2 млрд (+20%);
  • McDonaldʼs — $46,1 млрд (+5%).

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Експерти вважають, що наступного року рейтинг може мати зовсім інший вигляд, оскільки пандемія змінила умови бізнесу і підприємці повинні жити в умовах нових реалій.

Очікується, що ціна компаній Netflix, PayPal та Amazon зросте через великий попит на послуги сервісів під час карантину по всьому світові.

Топ найбагатших людей планети

Американський бізнесмен і засновник компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск вперше потрапив у топ-10 найзаможніших людей планети за версією журналу Forbes.

Згідно з даними Forbes Маск заробив $68,5 млрд, що дозволяє йому посісти восьме місце в рейтингу найбагатших людей світу.

Джерело: Forbes

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