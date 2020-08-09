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Як проходять вибори президента Білорусі – останні новини
Вибори президента Білорусі 2020 проходять 9 серпня. Чинний президент Олександр Лукашенко вшосте спробує переобратись на посаду.
Аби отримати перемогу у першому турі, необхідно набрати 50% підтримки виборців.
Виборчі дільниці працюватимуть з 8.0 до 20.00.
Кандидати на пост президента:
Світлана Тихановська – дружина затриманого блогера;
Андрій Дмитрієв – опозиціонер;
Сергій Черечень – бізнесмен;
Анна Канопацька – екс-депутат парламенту.
Головною суперницею Олександра Лукашенка називають Світлану Тихановську, яка об’єднала свої зусилля зі штабами Бабарика й Цепкала.
Всього у списки виборців на нинішніх виборах президента включено 6 844 932 людини і 5 319 білоруських громадян, які перебувають за межами республіки.
За п’ять днів дострокового голосування на виборах президента Білорусі на дільниці прийшли 41,7% виборців.
Попередні результати виборів оголосять завтра, 10 серпня. Спостерігачів від ОБСЄ немає, лише від СНД.
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11:10
-
09 серпня
Лукашенко проголосував на виборах президента Білорусі.
11:07
-
09 серпня
Явка на виборах президента Білорусі на 10.00 склала 45,55%.
11:06
-
09 серпня
Кандидат в президенти Канопацька заявила, що голосує за незалежну Білорусь без союзу з Росією.
11:04
-
09 серпня
Жителі Мінська повідомляють про проблеми з Telegram, VPN та іншими сервісами.
11:00
-
09 серпня
– Вибори президента Білорусії проходять спокійно, – глава ЦВК республіки Лідія Єрмошина.
10:58
-
09 серпня
Виборчу кампанію 2020 вже названо однією з найгучніших за останні роки, оскільки вперше голос опозиції зазвучав настільки голосно.
Усі деталі виборчої гонки, провокації Росії та багатотисячні мітинги інакодумців під час виборів президента Білорусі, читайте у нашому матеріалі.
09:41
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09 серпня
На в’їзді в Мінську розмістили військову техніку – дві військові машини, військовослужбовців і співробітників ДАІ.
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09:34
-
09 серпня
З 4 по 8 серпня під час дострокового голосування явка виборців склала:
- У Гомельській області – 54,44%
- Могилевській – 49,92%
- Брестській – 38,4%
- Вітебській – 39,34%
- Гродненській – 38,6%
- Мінській – 39,66%
- У Мінську – 33,4%
Явка по країні склала 41,7%.