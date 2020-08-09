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Як проходять вибори президента Білорусі – останні новини

Як проходять вибори президента Білорусі – останні новини

Вибори президента Білорусі 2020 проходять 9 серпня. Чинний президент Олександр Лукашенко вшосте спробує переобратись на посаду.

Аби отримати перемогу у першому турі, необхідно набрати 50% підтримки виборців.

Виборчі дільниці працюватимуть з 8.0 до 20.00.

Кандидати на пост президента: 

Світлана Тихановська – дружина затриманого блогера;

Андрій Дмитрієв – опозиціонер;

Сергій Черечень – бізнесмен;

Анна Канопацька – екс-депутат парламенту.

Головною суперницею Олександра Лукашенка називають Світлану Тихановську, яка об’єднала свої зусилля зі штабами Бабарика й Цепкала.

Всього у списки виборців на нинішніх виборах президента включено 6 844 932 людини і 5 319 білоруських громадян, які перебувають за межами республіки.

За п’ять днів дострокового голосування на виборах президента Білорусі на дільниці прийшли 41,7% виборців.

Попередні результати виборів оголосять завтра, 10 серпня. Спостерігачів від ОБСЄ немає, лише від СНД.

З початку З кінця
Пряма трансляція
11:17 - 09 серпня

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11:10 - 09 серпня

Лукашенко проголосував на виборах президента Білорусі.

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11:07 - 09 серпня

Явка на виборах президента Білорусі на 10.00 склала 45,55%.

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11:06 - 09 серпня

Кандидат в президенти Канопацька заявила, що голосує за незалежну Білорусь без союзу з Росією.

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11:04 - 09 серпня

Жителі Мінська повідомляють про проблеми з Telegram, VPN та іншими сервісами.

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11:00 - 09 серпня

– Вибори президента Білорусії проходять спокійно, – глава ЦВК республіки Лідія Єрмошина.

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10:58 - 09 серпня

Виборчу кампанію 2020 вже названо однією з найгучніших за останні роки, оскільки вперше голос опозиції зазвучав настільки голосно.

Усі деталі виборчої гонки, провокації Росії та багатотисячні мітинги інакодумців під час виборів президента Білорусі, читайте у нашому матеріалі.

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09:45 - 09 серпня

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09:41 - 09 серпня

На в’їзді в Мінську розмістили військову техніку – дві військові машини, військовослужбовців і співробітників ДАІ.

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09:34 - 09 серпня

З 4 по 8 серпня під час дострокового голосування явка виборців склала:

  • У Гомельській області – 54,44%
  • Могилевській – 49,92%
  • Брестській – 38,4%
  • Вітебській – 39,34%
  • Гродненській – 38,6%
  • Мінській – 39,66%
  • У Мінську – 33,4%

Явка по країні склала 41,7%.

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