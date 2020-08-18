Протести у Білорусі: Бушила подав у відставку

Глава департаменту Північної Америки і Західної Європи МЗС Білорусі Андрій Бушило, який підтримує мирні демонстрації народу, пішов у відставку за велінням совісті.
Співробітники департаменту провели його оплесками, побажали якнайшвидшого повернення і подарували біло-червоно-білий прапор.
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Офіційний представник МЗС Білорусі Анатолій Глаз підтвердив відставку Бушила.
Протести в Білорусі почалися 9 серпня. Люди почали виходити на вулиці, коли ЦВК оголосила результати виборів у Білорусі 2020, згідно з якими переміг чинний президент Олександр Лукашенко.
Акції протесту щоразу розганяли силовики, в результаті чого тисячі людей затримали. За офіційною інформацією, загинули двоє людей. Волонтери повідомляють про п’ятьох загиблих.
Джерело: Белсат