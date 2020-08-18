В Осло за підозрою у шпигунстві на користь Росії затримали норвежця

Поліція Норвегії затримала чоловіка, якого підозрює у передачі Росії даних державної важливості.

Норвежець факт спілкування з росіянами визнає, але стверджує, що у його повідомленнях немає жодних конфіденційних відомостей, пише місцева газета Aftenposten.

Підозрюваний працював у компанії DNV GL, яка займається сертифікацією у галузі суднобудування, нафтогазової промисловості та енергетики.

Затриманому 50 років, і він є громадянином Норвегії, але народився за межами країни. Мешкав у Осло.

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– Його звинувачують у передачі іноземній державі інформації, яка може завдати шкоди національним інтересам, – заявили у спецслужбі.

Між обвинуваченим і російськими розвідниками проводилися зустрічі.

Норвегія вилучила карти

Російські навігаційні карти на води України вилучили зі своїх каталогів Норвегія і Велика Британія для забезпечення безпеки судноплавства в Азовському і Чорному морях та дотримання і виконання резолюції Генасамблеї ООН.

Росія з 2014 року незаконно виробляє морські навігаційні карти України і продає їх через компанії Великої Британії і Норвегії.

Джерело: Аftenposten