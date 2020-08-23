Міністр оборони Білорусі Віктор Хренін звернувся до мітингувальників і пригрозив їм.

Він зазначив, якщо вони порушуватимуть порядок біля місць пам’яті загиблим у Другій світовій війні захисникам, то матимуть справу з армією.

– Категорично попереджаємо: за порушення порядку і спокою у цих місцях ви матимете справу вже не з міліцією, а з армією, – повідомили у відомстві.

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Також очільник Міноборони зазначив, що влада країни не може спокійно спостерігати, як під прапорами, під якими, за його словами, фашисти організовували масові вбивства білорусів, росіян, євреїв, представників інших національностей, сьогодні організовуються акції протесту.

Зі свого боку, опозиційний політик Світлана Тихановська переконана, що військові не зможуть розганяти мирних мітингувальників на протестах в Білорусі навіть якщо отримають такий наказ.

А слова Олександра Луашенка про приведення військ у повну бойову готовність, на її думку, є черговим залякуванням.