Протести в Білорусі: чим закінчаться протести після зміни риторики Лукашенко

У боксі є поняття клінчу – це двостороннє захоплення рук або тулуба, коли атакувальні дії не ведуться, а боксери отримують час для відпочинку. Нинішня ситуація в Білорусі нагадує якраз клінч. Масштаб акцій опозиції не зменшується, але й не призводить до краху режиму.

26 років – це не строк, думає Олександр Лукашенко, і добровільно нікуди йти не хоче, — 26 – тобі не строк, візьми довічне, – відповідають білоруси з плакатів на мітингах. Як можна вийти з такого клінчу?

Зміна тактики

Безпрецедентну в історії Білорусі вуличну активність Лукашенко спочатку планував придушувати жорсткою силою. Але швидко дав задню, розуміючи, що жорстокість веде тільки до більшої ескалації і невдоволення. Вустами підлеглих, а не самого Лукашенка, влада відкотила силовий сценарій, припинивши масові арешти і побиття. Тепер офіційна реакція на протести є симбіозом декількох тактик: ігнорування масштабів акцій і спроби їх применшення, точкове переслідування організаторів і театралізовані вистави за участю самого Батьки.

Найнебезпечнішими для режиму виявилися страйки на державних підприємствах, частка яких в економіці країни досягає 70%. Тому саме лідерів профспілок і страйкомів силовики намагаються запроторити за ґрати, в першу чергу.

Попри успіх на вулиці, з формуванням єдиного політичного центру у протестувальників все ще великі проблеми. Світлана Тихановська – опонент Лукашенка на виборах – знаходиться у Литві і звідти шле білорусам відеозвернення. Усередині країни, за її пропозицією, створено Координаційну раду з передачі влади. Але Лукашенко її визнавати відмовляється, не можна її вважати і виразником інтересів усіх учасників протестів.

— Координаційна рада навряд чи зможе найближчим часом стати організуючою силою протестного руху, оскільки складається в основному з представників старої опозиції, ніким не обраних, і має дуже великий потенціал для внутрішніх конфліктів, – вважає білоруський політолог Денис Мельянцев.

За кремлівською методичкою

Нова риторика Лукашенка ідеально вкладається в традиційні кремлівські способи протидії демократичним протестам. Цікаво, що перейшов на неї Батька якраз після ряду телефонних розмов з Володимиром Путіним.

Під час президентської кампанії Лукашенко дозволяв собі антиросійські висловлювання, намагаючись імітувати власну незалежність. Він навіть звинувачував Росію у втручанні у вибори.

— На гроші російських олігархів до влади ведуть ось цю відморожену, так звану радикальну опозицію Білорусі, – проповідував Батька.

Тепер же все навпаки – Росія знову беззаперечний авторитет, а в протестах і всіх негараздах винен він – Захід. Страшний Захід, за словами Лукашенка, фінансує і організовує протести, щоб створити санітарний кордон на кордоні з Росією і втягує Білорусь в цю гру. Лукашенко вже договорився до того, що протести організували США, а Росія, якщо що допоможе військами.

Опозицію ж Батька тепер навпаки клеймить в антиросійськості. Дійшло до того, що Лукашенко на нараді з членами Ради безпеки аналізував нібито програму опозиції, яка, за його словами, пропонує заборонити російську мову в країні, відмовитися від союзних договорів з Москвою і закрити кордон. Ось тільки такої програми білоруської опозиції просто не існує.

На вуличну активність Лукашенко вирішив відповідати власними мітингами. Тут без поради кремлівських піарників теж явно не обійшлося. В Україні для Януковича вони збирали антиМайдан. У Білорусі на мітинги Батьки також звозять людей зі всієї країни, але ось тільки вони все одно виходять в десятки разів меншими за протестні акції.

Завдання таких шоу – мобілізувати електорат Лукашенко, протиставити його учасникам протесту, продемонструвати сміливого і сильного президента. І Батька активно розповідає, що розбереться з одурманеної молоддю, дасть спокійно працювати селянам, і так далі в такому ж дусі.

Лінію розколу працюючі люди – нероби активно намагалися експлуатувати і радники Віктора Януковича в Україні. Також в Білорусі, як і в нашій країні, спробували розділити протестувальників і прихильників Лукашенка символами. На протестах використовують біло-червоний національний прапор Білорусі. На акціях Батьки – офіційний, державний червоно-зелений стяг, який дістався країні від Білоруської РСР. Червоно-білий прапор навіть спробували назвати фашистським. Так само було і з червоно-чорними українськими національними стягами. Але тут знову вийшла промашка – протестувальники взяли в руки і червоно-білі і зелено-червоні прапори, показуючи, що так країну не розділити.

До речі, про фашизм. Під час останніх масштабних акцій в Мінську силовики навіщось захищали пам’ятники Великої вітчизняної війни колючим дротом і погрожували навіть застосувати зброю для їхнього порятунку. Хоча за весь час протестів у Білорусі взагалі жодні пам’ятники учасників акцій, в принципі, не цікавили. Тобто, все як і в Україні – немає фашизму, тоді ми його придумаємо.

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Власне, ні сам Лукашенко, ні Росія особливо і не приховують допомоги режиму. На білоруське державне телебачення відкрито завезли пропагандистів з РФ для правильного формування картинки. Батька в цьому зізнався особисто. А РПЦ навіть замінило главу Білоруської православної церкви. Все тому що її попередній глава митрополит Павло після того, як побачив розгін ОМОНом протестувальників, закликав Лукашенко зупинити насильство, та не підбурювати міліцію і вибачився за те, що привітав Батьку з перемогою на виборах. Одним словом, неправильний виявився митрополит, як і місцеві журналісти держканалів, які почали підтримувати страйки.

Стає обузою

Але з роллю мужнього захисника країни від “західної чуми” Лукашенко явно переборщив. На тлі півмільйонних протестних акцій, 23 серпня, його прес-служба показала відео Батьки, який облітає на вертольоті Мінськ і розглядає протести.

— Як щури розбіглися, – говорить Лукашенко, дивлячись на той проспект, на якому навіть не проходив протестний марш.

Потім він виходить з вертольоту, в руці у нього автомат, правда, чомусь без магазину з патронами, поруч 15-річний син Коля в повному військовому обмундируванні, і в такому вигляді Лукашенко оглядає президентський палац, з усіх боків оточений силовиками.

— Невже вони дійсно думають, що всі ці сцени переконують глядача, ніби на екрані з’являється переможець. Скоріше навпаки. По місту ходить мирний двохсоттисячний натовп, а в майстерно імітованих під документалістику постановочних кадрах постає озлоблений і переляканий старий, – дивується білоруський політолог Олександр Федута.

З такими відео Лукашенко остаточно перетворюється на посміховисько. Бігати з автоматом без патронів за спиною у солдатів, при абсолютно мирній акції протесту – сценарист, якщо він і був, явно перестарався. Лукашенко в своїх промовах не перестає переконувати, що країна в небезпеці, на неї напали, але захищати її від власних же громадян захоче, схоже, тільки сам Лукашенко і то без патронів.

Насправді в небезпеці не країна, а режим Лукашенка. Він тріщить по швах, і навіть головний гарант його збереження – Росія, після таких перформансів Батьки може задуматися, а чи потрібен їй цей треш. Особливо з огляду на те, що антиросійської риторики або сил в Білорусі в принципі немає.

— Лукашенко всіма силами і засобами доводить свою повну неадекватність, психічний розлад не тільки білорусам, а й Москві. Думаю, в Кремлі, рано чи пізно, прийдуть до висновку щодо необхідності прибрати збожеволілого старого. Адже мовчазне схвалення і підтримка режиму Лукашенка, всіх цих кривавим дійств білоруської влади, зміцнюють не тільки антирежимні настрої, але і антиросійські, – зазначає білоруський політолог Павло Усов.

А навіщо Москві, і так з масою своїх проблем на Заході, асоціюватися з ще одним кривавим режимом? Таким же питанням задаються і близькі до Кремля експерти.

— З огляду на високі витрати для Росії підтримки існування нелегітимного і вже нестабільного режиму в рамках Союзної держави, найвигіднішим сценарієм для Кремля є активне втручання з метою того, щоб Лукашенко якомога швидше пішов у відставку. Далі – стати гарантом мирної передачі влади тимчасовому уряду (за участю прийнятних для Росії фігур) і проведення нових президентських виборів, – пише Олег Ігнатов, експерт російського Центру політичної кон’юнктури, близького до адміністрації президента РФ.

Ось тільки змінити Лукашенко – це показати росіянам, що протест може перемагати. А це для Путіна вже зовсім не варіант. У нього є свій 21-річний термін при владі, який він у жодному разі не хоче проміняти на тюремний.

Валерій Літонінський