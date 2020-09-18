Серед лауреатів жартівливої Шнобелівської премії 2020 року, яку зазвичай вручають за неординарні й абсурдні відкриття в різних галузях науки, опинилися президенти США, Росії та Білорусі, а також лідери ще шести держав.

На 30-й церемонії, що відбулася в Гарвардському університеті США і транслювалася через пандемію у запису, нагорода в галузі медичної освіти присуджена Дональду Трампу, Володимиру Путіну, Олександру Лукашенку, а також президенту Бразилії Жаіру Болсонару, прем’єр-міністру Великої Британії Борису Джонсону, президенту Туреччини Реджепу Ердогану, президенту Мексики Андресу Мануелю Лопесу Обрадору, президенту Туркменістану Гурбангули Бердимухамедову і прем’єр-міністру Індії Нарендру Моді.

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Їх нагородили за використання пандемії коронавірусу для того, щоб навчити світ того, як політики можуть сильніше впливати на життя і смерть, ніж вчені та лікарі.

Приз переможцям – банкнота Зімбабве номіналом 10 трлн доларів.

Шнобелівська премія започаткована журналом Аннали неймовірних досліджень як пародія на Нобелівську премію.

Вручається з 1999 року в 10 галузях – “за досягнення, які спочатку змушують сміятися, а потім задуматися”.

Нагороди вручають зазвичай нобелівські лауреати різних років.