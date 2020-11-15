Українці зможуть підписувати декларації з лікарями онлайн – Степанов

Українці зможуть підписувати декларації з сімейними лікарями в онлайн-режимі. Таку систему розробляє МОЗ.

Про це у своєму відеозверненні у Facebook розповів очільник МОЗ Максим Степанов.

– У людей, хворих на коронавірус, повинна бути така можливість. Впевнений, що нам вдасться з цим розібратися вже цього тижня, – зазначив Степанов.

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Він також розповів, що з’явиться база лікарів, які будуть оперативно консультувати пацієнтів без сімейного лікаря.

Такі пацієнти мають отримати контакти лікаря, який буде вести їх весь час захворювання на Covid-19.

Ліки проти коронавірусу

Українська компанія Біофарма (Biopharma) завершила випробування препарату проти коронавірусу Біовен.

Це імуноглобулін, який отримали з плазми людей, які перехворіли на Covid-19.

13 листопада Біовен додали до протоколу лікування хворих на коронавірус в Україні. Препарат дозволяє пацієнтам швидше одужати.