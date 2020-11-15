Украинцы смогут подписывать декларации с врачами онлайн — Степанов

Украинцы смогут подписывать декларации с семейными врачами в онлайн-режиме. Такую систему разрабатывает в Минздраве.

Об этом в своем видеообращении в Facebook рассказал глава Минздрава Максим Степанов.

— У людей, больных коронавирусом, должна быть такая возможность. Уверен, что нам удастся с этим разобраться уже на этой неделе, — отметил Степанов.

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Он также рассказал, что появится база врачей, которые будут оперативно консультировать пациентов без семейного врача.

Такие пациенты должны получить контакты врача, который будет вести их все время заболевания Covid-19.

Лекарство против коронавируса

Украинская компания Биофарма (Biopharma) завершила испытания препарата против коронавируса Биовен.

Это иммуноглобулин, который получили из плазмы людей, переболевших Covid-19.

13 ноября Биовен добавили в протокол лечения больных коронавирус в Украине. Препарат позволяет пациентам быстрее выздороветь.