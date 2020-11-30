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Факти / Світ
Євгенія Шапоренко |

Виверження вулкана у Новій Зеландії: 10 організацій звинуватили у смерті 22 людей

Державна служба охорони праці Нової Зеландії висунула звинувачення проти трьох фізосіб і 10 організацій, які не забезпечили безпеку туристів під час виверження вулкана на острові Вайт-Айленд 9 грудня 2019 року.

За це порушення загрожує штраф у $1,1 млн. Трьох керівників підприємств можуть оштрафувати на суму до $211 500.

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Слухання відбудуться 15 грудня в окружному суді Окленда.

Виверження вулкана у Новій Зеландії

9 грудня 2019 року відбулося виверження вулкана в Новій Зеландії. Тоді на остові перебували 47 осіб.

Влада одразу повідомила про дев’ятьох загиблих, потім стало відомо, що ще одна людина померла в лікарні, тіла ще шістьох були виявлені на острові під час спеопераціі. Пізніше ще шість осіб померли у лікарнях. 

Джерело: CNN

Фото: Dreamstime

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