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Факти / Світ

Десятки постраждалих та зниклих безвісти: у Новій Зеландії вивергається вулкан

У Новій Зеландії на острові Уайт-Айленд сталося виверження вулкана, в результаті чого щонайменше п’ятеро людей загинули, ще понад 20 пропали без вісті

Вулкан

Представник благодійної організації St John New Zealand, яка займається наданням медичних послуг, повідомила, що деякі з потерпілих перебувають у критичному стані.

У поліції заявили, що в момент виверження на самому острові або в безпосередній близькості від нього перебували щонайменше 50 осіб.

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Деяких з них вдалося перевезти на острів Північний, що розташований приблизно в 50 км. Місце перебування інших жителів залишається не відомим.

На Уайт-Айленд вже вилетіли мінімум сім рятувальних вертольотів. Центр екстреної допомоги був сформований в лікарні міста Факатане.

З острова вже були евакуйовані 23 людини. Деякі з них мають травми різного ступеня тяжкості. Зараз рятувальники не можуть відновити операцію, оскільки йти на острів занадто небезпечно – він покритий попелом і вулканічним матеріалом.

Нагадаємо, у Перу вулкан почав викидати стовпи попелу.

Джерело: Deutsche Welle

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