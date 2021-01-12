У Вашингтоні з 11 січня по 24 січня діятиме режим надзвичайної ситуації. Про це заявив чинний президент США Дональд Трамп.

– Президент Дональд Трамп оголосив про надзвичайну ситуацію в Вашингтоні і розпорядився направити федеральну допомогу щодо реагування на екстрені обставини, пов’язані з інавгурацією президента Джо Байдена, – повідомляє Білий дім.

У разі надзвичайної ситуації влада Вашингтону зможе отримати федеральне фінансування, а також скористатися ресурсами Федерального агентства з надзвичайних ситуацій (FEMA).

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ФБР раніше також попередило про можливіть збройних акцій протестів у столицях всіх 50 штатів США та безпосередньо в Капітолію у період підготовки та проведення інавгурації Байдена.

Протести у Вашингтоні

У Вашингтоні (США) 6 січня сотні людей прорвалися у будівлю Капітолію, де парламент повинен був затвердити результати виборів президента США, на яких переміг Джо Байден.

Внаслідок протестів у США загинули п’ятеро людей.

Палата представників Конгресу США опублікувала текст резолюції про імпічмент президента Дональда Трампа за звинуваченнями у підбурюванні до заколоту.

Джерело: Whitehouse