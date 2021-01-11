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Факти / Світ
Анастасія Дячкіна |

Палата представників США закличе Пенса усунути Трампа від влади – Пелосі

Палата представників Вашингтона вперше оголосить імпічмент президенту Дональду Трампу, якщо віце-президент Майк Пенс не відсторонить його.

Про це заявила спікер палати Ненсі Пелосі.

Пелосі сказала, що Палата представників спробує ухвалити резолюцію одноголосно в понеділок вранці, закликаючи Пенса і Кабінет Трампа застосувати 25-ту поправку і усунути Трампа з посади.

Якщо резолюцію не ухвалять одноголосно, тоді міру винесуть на загальне голосування у вівторок.

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Резолюція вимагає від Пенса відреагувати протягом 24 годин, а в іншому випадку Палата представників оголосить імпічмент.

– Захищаючи нашу Конституцію і нашу демократію, ми діятимемо невідкладно, тому що цей президент представляє неминучу загрозу для обох.

З плином часу жах триваючого нападу на нашу демократію, що здійснюється цим президентом, посилюється, як і негайна необхідність дій, – сказав Пелосі.

Демократи Палати представників швидко об’єдналися навколо резолюції про імпічмент в дні після заворушень в Капітолії, в результаті яких загинули п’ятеро людей, зокрема офіцер поліції Капітолію США.

Представники Демократичної партії представлять резолюцію про імпічмент в понеділок, яка включає одну статтю, що обвинувачує Трампа в “підбурюванні до повстання”.

Джерело: CNN

Фото: Dreamstime

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