Україна планує змінити формат співпраці з Міжнародним валютним фондом. Наразі МВФ надає кошти безпосередньо у бюджет для фінансування дефіциту.

За новою схемою, кошти будуть надходити на резерви Національного банку України або МВФ надаватиме гарантії щодо доступності грошей у разі надзвичайної ситуації. Про це розповів Сергій Марченко – очільник Міністерства фінансів.

Він підкреслив, що у 2023 році фінансування державного бюджету припиниться, щоб Україна могла стати незалежною щодо запозичень.

Марченко також заявив, що очікує фінансової підтримки від Європейського Союзу, яка необхідна передусім для вступу до ЄС.

– Ми керуємось європейськими цінностями і прагнемо до ЄС. Ми хотіли б отримувати відповідну допомогу з боку ЄС.

Інфляція у 2020 році

Рівень інфляції у 2020 на споживчому ринку України склав 5%. За даними Нацбанку, низькі темпи зростання цін на початку року стали наслідком пандемії та низької соціальної активності населення. Як змінилися ціни у 2020, дивіться на Фактах ICTV.

Фото: Сергій Марченко