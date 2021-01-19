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Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Людмила Богданова |

У 2023 році Україна планує змінити формат співпраці з МВФ – Марченко

Україна планує змінити формат співпраці з Міжнародним валютним фондом. Наразі МВФ надає кошти безпосередньо у бюджет для фінансування дефіциту.

За новою схемою, кошти будуть надходити на резерви Національного банку України або МВФ надаватиме гарантії щодо доступності грошей у разі надзвичайної ситуації. Про це розповів Сергій Марченко – очільник Міністерства фінансів.

Він підкреслив, що у 2023 році фінансування державного бюджету припиниться, щоб Україна могла стати незалежною щодо запозичень.

Марченко також заявив, що очікує фінансової підтримки від Європейського Союзу, яка необхідна передусім для вступу до ЄС.

– Ми керуємось європейськими цінностями і прагнемо до ЄС. Ми хотіли б отримувати відповідну допомогу з боку ЄС.

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Фото: Сергій Марченко

Джерело: Мінфін

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