Байден провів телефонні перемовини з Сі Цзіньпіном: про що говорили

Президент США Джо Байден провів першу телефонну розмову з очільником КНР Сі Цзіньпіном.

Під час перемовин Байден заявив, що стурбований діями Пекіна щодо Гонконгу, Сіньцзян-Уйгурского автономного району Китаю та Тайваню.

— Президент Байден підкреслив фундаментальну стурбованість щодо примусової та несправедливої економічної практики Пекіна, репресій у Гонконгу, порушення прав людини у Сіньцзяні та ще більш агресивних дій у регіоні, зокрема щодо Тайваню, – йдеться у повідомленні на сайті Білого дому.

Також зазначається, що Байден “підтвердив свої пріоритети у сфері захисту безпеки, процвітання, здоров’я та способу життя американського народу, збереження вільного і відкритого Індо-Тихоокеанського регіону”.

Лідери країн також поділилися думками щодо протидії пандемії коронавірусу та загальних проблем глобальної безпеки у сфері охорони здоров’я, кліматичних змін та нерозповсюдження ядерної зброї.

Сі Цзіньпін зазначив, що протистояння Пекіна та Вашингтона є катастрофою для всього світу.

— Обидві сторони повинні докладати зусилля і рухатися назустріч один одному, дотримуватися позиції відсутності протистояння та конфліктів, взаємоповаги та взаємовигідного співробітництва, – сказав Сі Цзіньпін.

На думку голови КНР, сторони повинні сфокусуватися на співпрацю, контроль розбіжностей, сприяти здоровому, стійкому і стабільному розвитку китайсько-американських відносин.

Кілька днів тому Байден заявив що між Вашингтоном та Пекіном існує гостра конкуренція, яка, на його думку, не повинна переростати у конфлікт.