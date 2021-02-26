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Факты / Мир
Валентина Летяк |

Венгрия продлила жесткий локдаун на две недели

Жесткий локдаун в Венгрии должен был завершиться  1 марта, однако правительство страны решило продлить карантин до 15 числа.

будапешт

Глава офиса премьер-министра Венгрии Гергель Гуляш заявил на брифинге, что в стране уже идет третья волна коронавируса, и ситуация может ухудшиться в течение следующих двух недель.

— Следующие две недели будут особенно тяжелыми, — подчеркнул он.

Кроме того, по его словам, в Венгрии зафиксированы мутации коронавируса, которые распространяются быстрее, чем обычный вирус.

В то же время Гуляш выразил надежду, что через несколько недель страна сможет ослабить карантин благодаря вакцинации населения.

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В конце января жесткий карантин в Венгрии продлили до марта.

Венгрия планирует выдавать специальные иммунные сертификаты для всех граждан, которые переболели Covid-19 или получили две дозы вакцины.

Оба образцы документов будут выдавать совершенно бесплатно.

Источник: Hungary Today

Фото: Dreamstime

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