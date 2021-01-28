Карантинні обмеження в Угорщині продовжуються до 1 березня. Таке рішення ухвалив уряд після консультацій з координаційним центром, який відповідає за епідеміологічну ситуацію в країні.

Про це повідомив на брифінгу глава канцелярії прем’єр-міністра Гергелі Гуляс.

За його словами, локдаун, введений ще в листопаді, показав свою ефективність, але якщо зараз послабити карантин без широкої вакцинації населення, це може спровокувати нову хвилю коронавірусу.

Гуляс сказав, що з 7 лютого уряд попросить парламент продовжити дію спеціального правового порядку ще на 90 днів.

Перегляд ситуації щодо локдауну можливий не раніше другої половини лютого.

Станом на 28 січня в усьому світі зареєстровані 100 200 107 випадків інфікування Covid-19. З них 531 139 – за останню добу.

Кількість летальних випадків від наслідків коронавіруса сягнула 2 158 761.

Лише за день, за даними ВООЗ, померло 16 465 мешканців планети.

Джерело: Daily News Hungary