Через скупчення російських військ біля східних кордонів України в Офісі президента вважають доцільним підвищення рівня боєготовності військ НАТО.

Про це під час зустрічі з послом Канади в Україні Ларисою Ґаладзою повідомив заступник керівника Офісу президента Роман Машовець.

– Доцільно підвищити рівень бойової готовності військ у країнах НАТО, які межують з Україною, – цитує прес-служба Офісу президента Романа Машовця.

Крім того, одним зі шляхів поліпшення безпекової ситуації можуть стати спільні заходи, наприклад, військові навчання України та НАТО.

Скупчення військ РФ на кордоні з Україною

Наприкінці березня стало відомо про скупчення російських військ біля кордонів України. Вони це роблять під виглядом проведення навчань.

Водночас загострилася ситуація на Донбасі, внаслідок обстрілів під Шумами загинули українські військові.

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