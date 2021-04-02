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Факти / Україна / Політика
Людмила Грубник |

НАТО має підвищити бойову готовність через скупчення військ РФ біля кордонів України – ОП

Через скупчення російських військ біля східних кордонів України в Офісі президента вважають доцільним підвищення рівня боєготовності військ НАТО.

Офіс президента

Про це під час зустрічі з послом Канади в Україні Ларисою Ґаладзою повідомив заступник керівника Офісу президента Роман Машовець.

– Доцільно підвищити рівень бойової готовності військ у країнах НАТО, які межують з Україною, – цитує прес-служба Офісу президента Романа Машовця.

Крім того, одним зі шляхів поліпшення безпекової ситуації можуть стати спільні заходи, наприклад, військові навчання України та НАТО.

Скупчення військ РФ на кордоні з Україною

Наприкінці березня стало відомо про скупчення російських військ біля кордонів України. Вони це роблять під виглядом проведення навчань.

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Водночас загострилася ситуація на Донбасі, внаслідок обстрілів під Шумами загинули українські військові.

Детальніше про боротьбу з агресією РФ читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Офіс президента

Фото: Офіс президента

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