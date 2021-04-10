Блінкен обговорить у Брюсселі ескалацію з боку РФ – Bloomberg

Державний секретар США Ентоні Блінкен разом з міністром оборони Ллойдом Остіном наступного тижня планують вирушити до Брюсселя, щоб обговорити з союзниками ескалації з боку Росії та посилення загрози для України.
Про це повідомило американське видання Bloomberg із посиланням на обізнані джерела.
– Державний секретар Ентоні Блінкен планує знову відвідати Брюссель наступного тижня для проведення нових зустрічей з представниками НАТО та Євросоюзу – США дедалі більше занепокоєні скупченням російських військ поблизу України, – йдеться в повідомленні.
За попередньою інформацією, засідання в Брюсселі планують проводити більшу частину тижня.
Міністр оборони США планує зустрітися з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, щоб також обговорити посилення напруженості внаслідок дій Російської Федерації.
Розмова Блінкена з главами МЗС
9 квітня держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен провів телефонні розмови з міністрами закордонних справ Франції та Німеччини.
Під час бесід чиновники обговорили нарощування російських військ на кордоні України.
Блінкен і французький міністр також підтвердили незмінну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України.