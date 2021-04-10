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Факти / Світ
Анастасія Дячкіна |

Блінкен обговорить у Брюсселі ескалацію з боку РФ – Bloomberg

Державний секретар США Ентоні Блінкен разом з міністром оборони Ллойдом Остіном наступного тижня планують вирушити до Брюсселя, щоб обговорити з союзниками ескалації з боку Росії та посилення загрози для України.

Блінкен обговорить у Брюсселі ескалацію з боку РФ – Bloomberg

Про це повідомило американське видання Bloomberg із посиланням на обізнані джерела.

– Державний секретар Ентоні Блінкен планує знову відвідати Брюссель наступного тижня для проведення нових зустрічей з представниками НАТО та Євросоюзу – США дедалі більше занепокоєні скупченням російських військ поблизу України, – йдеться в повідомленні.

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За попередньою інформацією, засідання в Брюсселі планують проводити більшу частину тижня.

Міністр оборони США планує зустрітися з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, щоб також обговорити посилення напруженості внаслідок дій Російської Федерації.

Розмова Блінкена з главами МЗС

9 квітня держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен провів телефонні розмови з міністрами закордонних справ Франції та Німеччини.

Під час бесід чиновники обговорили нарощування російських військ на кордоні України.

Блінкен і французький міністр також підтвердили незмінну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України.

Джерело: Bloomberg

Фото: Getty Images

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