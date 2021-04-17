Королівська родина сумує: головні фото з похоронної церемонії принца Філіпа

В суботу, 17 квітня, у Великій Британії пройшла похоронна церемонія принца Філіпа, герцога Единбурзького і чоловіка королеви Єлизавети ІІ.

Через обмеження, пов’язані з пандемією коронавірусу, похорони дозволили відвідати лише 30 особам.

Труну Філіпа везли на модифікованому Land Rover, до розробки якого долучився сам принц.

Під час процесії королева Єлизавета ІІ вимушено сиділа одна. Принц Гаррі, який прилетів з США без дружини Меган Маркл, сидів навпроти принца Вільяма з дружиною Кейт Мідлтон.

Церемонію очолював архієпископ Кентерберійський. У своїй промові він згадав про “непохитну підтримку”, яку Філіп надав королеві за 73 роки шлюбу.



















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Сотні небайдужих британців зібралися біля входу до палацу, де проходила похоронна церемонія.

Хвилиною мовчання принца Філіпа вшанували по всій Великій Британії.

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Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон опублікував в Twitter фото, де в чорному одязі схиляє голову донизу.

Зазвичай Борис Джонсон відвідував усі королівські заходи, але вирішив поступитися своїм місцем для іншого члена королівської родини.

Смерть принца Філіпа

Герцог Единбурзький принц Філіп помер 9 квітня. Йому було 99 років.

На початку 2021 року чоловік британської королеви Єлизавети ІІ переніс операцію на серці, після чого місяць проходив реабілітацію у лікарні.

Королівський союз Філіпа і Єлизавети став найтривалішим за всю історію Великої Британії.