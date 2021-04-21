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Факти / Світ / Росія
Людмила Богданова |

Путін шантажує країни, які приєднуються до Кримської платформи – Чубаров

Рефат Чубаров

Президент Російської Федерації Володимир Путін ставить ультиматуми країнам, які хочуть взяти участь у Кримській платформі. Про це в інтерв’ю Фактам ICTV про політику Туреччини щодо України та Росії заявив Рефат Чубаров – голова Меджлісу кримськотатарського народу.

Чубаров припускає, що нещодавно під час розмови з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом Путін говорив про ігнорування Анкарою Кримської платформи.

– Російська дипломатія зі всіма країнами починає розмову з переконань, а з деякими переходить на стиль ультиматуму. Росія прямо говорить, що вступ до Кримської платформи є проявом неприязні. Вона шантажує своїх партнерів.

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За словами голови Меджлісу кримськотатарського народу, окрім підтримки Кримської платформи, Ердоган має намір обговорити участь у проекті зі співдружними до Туреччини країнами.

Рефат Чубаров наголосив, що Росія роздратована нещодавнім візитом президента України Володимира Зеленського до Туреччини, а також результатами зустрічі.

На його думку, нещодавнє рішення РФ щодо обмеження польотів до Туреччини пов’язане з цим.

– У мене немає сумнівів, що це роздратована реакція Москви на візит і його результати, і, ймовірно, на невиконання Ердоганом прохань Путіна, які були висловлені напередодні візиту Зеленського.

Зустріч Зеленського та Ердогана

Володимир Зеленський 9 квітня прибув до Туреччини на зустріч з Реджепом Ердоганом. Під час розмови президент Туреччини заявив про готовність допомагати Україні у питанні Донбасу.

Детальніше про зустріч Зеленського та Ердогана читайте на Фактах ICTV.

Фото: УНІАН

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