Вікторія Нуланд стала заступницею Держсекретаря США – про що вона говорила під час слухань

Американський Сенат призначив на посаду заступника Держсекретаря США з політичних питань дипломата з 30-річним стажем Вікторію Нуланд.

Президент США Джо Байден ще у лютому 2021 року подав кандидатуру Нуланд для затвердження Сенатом.

А вже у квітні відбулося слухання у Комітеті із закордонних відносин Сенату.

Там дипломат розповіла про корупцію в Україну, санкції щодо Росії та газпромівський проект Північний потік-2.

Головні тези Вікторії Нуланд із слухання – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Санкції проти РФ

Нуланд закликала США та ЄС виступати єдиним фронтом у зусиллях щодо стримування Росії, а також привітала нові санкції США.

– Ми зробили дуже важливий крок, ухваливши потужний пакет санкцій та заходів, які включають закриття для Росії доступу до наших фінансових ринків, – сказала вона.

За її словами, США можуть протидіяти Росії наодинці, але це нерозумна політика.

– Коли ми це робимо разом – то ми сильніші, – запевнила Вікторія.

Дипломат додала, що була задоволена, коли канцлер Німеччини Ангела Меркель видала паралельне потужне попередження президенту РФ Володимиру Путіну щодо його агресії проти України та нарощування військової сили.

На думку Нуланд, західні країни повинні продовжувати розробляти санкційні пакети разом.

Корупція в Україні

Під час слухань у Сенаті дипломат наголосила на проблемі корупції в Україні та важливості її подолання.

За її словами, Україні найперше потрібно подолати масшатбну корупцію, щоб стати міцною, стабільною та незалежною державою.

На думку Нуланд, корупція – це інструмент, який використовує Кремль, аби підірвати Україну зсередини та підкупити урядовців.

– Тому це в наших спільних інтересах працювати над такими проблемами. Підтримка України Конгресом важлива, але вони самі повинні зробити певні кроки, щоб пройти цей шлях, – запевнила вона.

Що робити із Північним потоком-2?

Вікторія Нуланд заявила, що Штати та партнери повинні зробити все можливе, аби зупинити будівництво газогону.

– Це поганий проект для Німеччини та Європи. Окрім того, він порушує їхню власну політику щодо довкілля та енергетичну політику, направлену на розвиток зелених технологій. Він поглиблює їхню залежність від Росії у той час, коли Москва переозброюється навколо та всередині України і дозволяє Навальному згасати у тюрмі, – пояснила вона.

На її думку, у цьому випадку повинні використати всі можливі інструменти, аби зупинити будівництво відповідного трубопроводу перед його завершенням.

За словами Вікторії, треба змусити уряд Німеччини зробити те ж саме.

– Я була задоволена побачити потужне попередження з боку Меркель до Путіна щодо його озброєнь в Україні. Ніщо не надішле більш потужного сигналу Путіну, ніж зупинка цього проекту, – сказала вона.

Окрім того, вона додала, що на посаді заступника Держсекретаря США, це буде її ключовим та нагальним пріоритетом.

Хто така Вікторія Нуланд

Вікторія Нуланд – екс-помічниця держсекретаря з питань Європи та Євразії (2013-2017 рр.) у адміністрації 44-го президента США Барака Обами.

Її візит до України під час Революції гідності викликав негативну реакцію Кремля. Тож із 2019 року Нуланд заборонено в’їзд до РФ.

Санкції проти РФ

У квітні на засіданні Ради ЄС міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба запропонував покроковий план протидії ескалації РФ.

Він закликав міністрів закордонних справ Євросоюзу запровадити секторальні санкції проти Росії.

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