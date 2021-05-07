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Факти / Світ
Анастасія Рогожінська |

Twitter заблокував обліковий запис із заявами Трампа

Twitter

Twitter заблокував обліковий запис користувача, який опублікував повідомлення із нового сайту 45-го президента США Дональда Трампа.

Роботу облікового запису соцмережа призупинила за декілька годин після реєстрації. Керівництво Twitter заблокувало акаунт, який називався DJTDesk (Donald J. Trump Desk).

На сторінці цього ж профілю було повідомлення про те, що там публікуватимуть заяви із комунікаційної платформи Дональда Трампа.

Тож представники Twitter заявили, що відповідний обліковий запис порушив політику ухилення від заборони, коли поділився контентом від 45-го президента Штатів, акаунт якого у соцмережі напередодні заблокували.

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Блокування Трампа в соцмережах

45-й президент США Дональд Трамп не був згоден зі своєю поразкою на виборах очільника держави у листопаді 2020-го. Через це він закликав людей вийти на акції протесту у Вашингтоні.

Мітинги 6 січня 2021-го закінчилися штурмом Капітолія та смертями людей. Після цього акаунти Трампа у соціальних мережах заблокували.

Джерело: ВВС

Фото: Dreamstime

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