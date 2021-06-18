Серія зустрічей Джо Байдена під час європейське турне виявилася дуже продуктивною та суттєвою. Про це заявив радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван.

– Це був надзвичайно продуктивний, суттєвий набір зустрічей на вищому рівні із реальними, відчутними результатами.

Салліван назвав п’ять основних досягнень, здобутих під час переговорів у Європі.

Протидія поширенню коронавірусу – Байден взяв на себе зобов’язання надати вакцини 100 бідним країнам в усьому світі.

Пошук спільної думки між демократичними країнами щодо Китаю.

Домовленості щодо послаблення митних обмежень, зокрема вирішення 16-річної суперечки щодо авіакомпаній Airbus і Boeing.

Відстоювання прав і свобод людей в Китаї, Росії та інших країнах.

Питання щодо посилення кібербезпеки.

Європейське турне Байдена

Президент США Джо Байден провів серію зустрічей з міжнародними партнерами. Він відвідав саміти НАТО, Великої сімки та Євросоюзу.

Також у межах турне відбулася зустріч Байдена та Путіна. Під час неї президент США наголосив на підтримці суверенітету та територіальної цілісності України.

Також президенти обговорили стосунки між країнами та домовилися повернути відкликаних послів.