У Росії з початку червня 2026 року запровадять масштабні обмеження на польоти цивільної авіації над низкою центральних регіонів. Для приватних та цивільних повітряних суден закриють повітряний простір на висотах до 5100 метрів.

Про це йдеться у повідомленні Асоціації власників повітряних суден та пілотів.

Заборони для цивільної авіації

На початку червня 2026 року польоти цивільних повітряних суден у Московській повітряній зоні на висотах від 0 до 5100 м будуть повністю заборонені.

Район заборони польотів обмежений:

на заході державним кордоном із Білоруссю та районом польотної інформації (РПІ) Санкт-Петербург;

на півночі РПІ Санкт-Петербург;

на північному сході РПІ Єкатеринбург;

на сході та південному сході РПІ Самара;

на півдні тимчасовим режимом, встановленим на півдні РФ.

Водночас продовжаться регулярні та чартерні пасажирські рейси; польоти для надання медичної допомоги та евакуації; польоти для виконання авіаційно-хімічних робіт, моніторингу трубопроводів та ліній електропередач тощо.

Причини введення нових обмежень офіційно не пояснюються. Водночас у РФ останніми місяцями регулярно вводять тимчасові заборони на польоти через атаки безпілотників та посилення заходів безпеки.

