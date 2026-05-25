Багато мешканців та гостей столиці з нетерпінням очікують на День Києва та традиційні святкування. Втім, через воєнний стан масштабних і гучних заходів цього року, ймовірно, не буде.

Нагадаємо, що День Києва відзначають в останню неділю травня. У 2026 році святкування припадає на 31 травня, і щороку до цієї дати лунають привітання з черговою річницею столиці.

Факти ICTV дізнавалися, скільки років Києву насправді та звідки взялася дата заснування міста.

Скільки років Києву у 2026 році

Цього року Києву “виповнюється” 1544 роки. Втім, історики наголошують, що ця цифра є радше символічною, ніж історично підтвердженою.

Скільки років Києву насправді, розповів кандидат історичних наук, голова Українського інституту національної пам’яті Олександр Алфьоров у ролику на своєму YouTube-каналі.

За словами історика, вік Києва не має чітких наукових доказів. Він пояснює, що святкування 1500-річчя столиці у 1982 році було радше політичним і символічним рішенням радянської влади, яка прагнула встановити красиву та зручну для ювілею цифру. Згодом ця дата настільки закріпилася в суспільстві, що багато хто почав сприймати її як історичний факт.

Алфьоров зазначає, що визначити, скільки років Києву сьогодні, значно складніше, ніж просто назвати конкретний рік. Адже історики досі дискутують, що саме слід вважати моментом появи міста — перше поселення людей на київських пагорбах чи вже сформоване місто з укріпленнями, владою та розвиненою інфраструктурою.

Історик також звертає увагу на те, що ще в часи Ярослава Мудрого мешканці Києва вірили у значно давніше походження міста. Тоді існувала легенда, що столицю благословив апостол Андрій Первозваний. Саме в XI столітті почала формуватися ідея Києва як особливого сакрального центру, який порівнювали з Єрусалимом.

За словами Алфьорова, у період правління Ярослава Мудрого місто активно розбудовували за аналогією з Константинополем, який у середньовічній традиції вважався “другим Єрусалимом”. Масштабне будівництво Києва у 1030-х роках мало не лише політичне, а й релігійне значення. Таким чином влада прагнула підкреслити духовну роль столиці Русі.

Окреме місце в історії Києва займає легенда про апостола Андрія. Історик розповідає, що за давніми переказами апостол нібито прийшов на київські пагорби, встановив там хрест і передбачив появу великого міста. Саме ця легенда згодом стала частиною київської ідентичності та вплинула на уявлення людей про давність столиці.

Водночас історик наголошує, що жодних достовірних джерел, які б підтверджували заснування Києва саме у 482 році, не існує. Популярність цієї дати він пояснює просто — бажанням мати красивий та круглий ювілей.

Тож питання, скільки років існує Київ насправді, досі залишається відкритим навіть для науковців. Проте одне історики не заперечують: Київ є одним із найдавніших міст Європи з унікальною історією, яка формувалася століттями.

