Представники понад 70 іноземних держав на запрошення глави МЗС Андрія Сибіги відвідали місця останніх ударів РФ на Лук’янівці у Києві.

Про це повідомляє МЗС України.

Андрій Сибіга разом із представниками понад 70 іноземних дипмісій відвідали місця російських ударів у Києві та поклали квіти на знак вшанування памʼяті загиблих.

– Закликаємо міжнародну спільноту до сильних реакцій на російський терор. Потрібні чіткі сигнали Москві, що ми обʼєднані, що ми будемо твердо реагувати, що Україна отримає додаткові пакети ППО та ракети, що Україна обовʼязково буде членом ЄС, – наголосив Сибіга.

За його словами, місця ударів РФ вказують, чим відповідають росіяни на мирні ініціативи України та партнерів.

– Необхідний посилений тиск на Москву, – зазначив міністр закордонних справ.

Глава МЗС подякував ДСНС і всім рятувальникам за порятунок життів та невтомну роботу на місцях російських ударів.

Нагадаємо, в ніч проти 24 травня Київ зазнав масованої атаки РФ. Унаслідок обстрілу постраждало 87 людей, серед них – троє неповнолітніх. Двоє загиблих.

Президент Володимир Зеленський заявив, що внаслідок масованого російського удару у столиці пошкоджено близько 300 об’єктів.

