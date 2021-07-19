У Великій Британії значно зросла кількість госпіталізованих з коронавірусом. Водночас 60% з них отримали дві дози вакцини від Covid-19.

Про це повідомив головний наукового радника уряду, лікар Патріка Валанс.

– Що стосується кількості людей у ​​лікарні, яким зробили подвійну вакцинацію, ми знаємо, що це близько 60% людей, які потрапляють з коронавірусом.

На думку лікаря, це не дивно, адже вакцина не захищає від зараження вірусом на 100%.

– Вони дуже, дуже ефективні, але не на 100%, і, оскільки більша частина населення отримує подвійну вакцинацію, неминуче, щоб ті 10% від цієї великої кількості залишалися в зоні ризику…

За даними Bloomberg, у Великій Британії вакцинувалися 61,6% громадян, з них дві дози отримали 53,9%. У країні використовують препарати AstraZeneca, Moderna та Pfizer/BioNTech.

19 липня у Великій Британії зафіксували понад 47 тис. випадків коронавірусу. За весь період пандемії захворіли понад 5,4 млн британців, від ускладнень померли 128 708 осіб.

Попри це, 19 липня у країні повністю скасували карантин. Тепер британцям дозволено ходити без масок і не дотримуватися соціальної дистанції. Більше про скасування карантину у Великій Британії читайте у матеріалі.