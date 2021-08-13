Терористичне угрупування Аль-Каїда може відродитися. Їх повернення можливе після виведення військ США з Афганістану.

Про це повідомив міністр оборони Великої Британії Бен Уоллес одного з британських телеканалів.

– Я точно відчуваю занепокоєння тим, що держави, які не реалізувалися є благодатним ґрунтом для таких людей. Аль-Каїда, ймовірно, повернеться, – заявив глава британського військового відомства.

Уоллес також попередив, що Талібан є не єдиним утворенням, а скоріше головним угрупованням, яке охоплює “всі види різних інтересів”.

За його словами, Захід повинен розуміти, що він не може миттєво виправити процеси в Афганістані, але повинен керувати ситуацією.

Аль-Каїда – терористичне угруповання, яка зародилася наприкінці 1980-х років. Її учасники організували безліч терактів по всьому світу, зокрема теракти 11 вересня 2001 року, під час яких були зруйновані будівлі Всесвітнього торгового центру в Нью-Йорку, а також пошкоджено будівлю Пентагону. Тоді загинули майже 3 тис. осіб. Лідер Аль-Каїди Усама бен Ладен був убитий під час операції американських спецпідрозділів за наказом президента США Барака Обами.

Нагадаємо, раніше українцям порадили не відвідувати найближчим часом Афганістан через радикальну ісламістську організацію Талібан, яка по черзі захоплює стратегічні міста країни. Це відбувається після того, як США вирішили вивести війська з Афганістану.

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Джерело: Sky News